Fani oszaleją z radości. Ale pewnie nie obędzie się bez kontrowersji

Rok wcześniej zrobił to samo na sopockiej scenie w trakcie transmitowanego na żywo w telewizji Polsat SuperHit Festiwalu. Wówczas kontrowersje wzbudziło też to, że muzycy oddali nagrodę od stacji fanom zgromadzonym pod hotelem, w którym nocowali. Internauci sugerowali, że było to spowodowane niezwykle niezręczną sytuacją: w trakcie przekazywania wyróżnienia prezenterzy Maciej Dowbor i Karolina Gilon mówili do zdezorientowanych Włochów w języku polskim. Na domiar złego Michał Szpak zaczął ni stąd, ni zowąd wykrzykiwać słowa jednego z ich największych hitów, "Zitti e buoni".