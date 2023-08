Fani długo na to czekali. "Lipowo. Zmowa milczenia" zmrozi wam krew w żyłach?

Za to na drugim planie mamy plejadę gwiazd kina. Uwagę zwraca Mariusz Bonaszewski, który jak zwykle wciela się we wpływowego biznesmena, ukrywającą prawdopodobnie mroczną tajemnicę. Zastanawia Olaf Lubaszenko w roli miejscowego proboszcza, który niby jest blisko ludzi, ale też odpowiada za przyklasztorną szwalnię zaopatrującą "pół Europy" w wyszywane złotem ornaty i komże. Pracują tam głównie zakonnice, które mają zakaz mówienia. Daje to pole do wyobraźni, czego bywają świadkami.