Zmiany w "Familiadzie". Strasburger dał zaskakującą wypowiedź o maseczkach

Przez pandemię koronawirusa produkcja nowych odcinków "Familiady" została wstrzymana. - W sytuacji, w której nie pracuję, do mojej kasy nie wpływa nic. Nie zarabiam teraz w ogóle. Nie wiadomo, jak będzie za chwilę. Nagrania "Familiady", seriale i spektakle są wstrzymane. Imprezy, które prowadziłem też. Mam nadzieję, że to za chwilę wróci do normy – mówił w rozmowie z WP dwa tygodnie temu. Teraz zapowiada, że wkrótce znowu będzie pracował.