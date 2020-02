Karol Strasburger skomentował sytuację w "Familiadzie". Wydał oficjalne oświadczenie

Karol znów znalazł się pod lupą mediów i ostrzałem krytyki. Zamieszanie wokół niego narosło przez niefortunną wymianę zdań w "Familiadzie". Prezenter wydał oświadczenie.

"Tak, padło stwierdzenie "klaps kontrolny" ale NIE W FORMIE dopuszczenia przeze mnie takiej reakcji opiekuna, a w kontekście doprecyzowania tego, co Uczestnik finału miał na myśli ( taka moja rola Prowadzącego), po czym padło moje stanowcze stwierdzenie, cyt. " TO NIE"! Czy nie jest to dobitnie widoczne, słyszalne? Czy może osoby oczerniające mnie w różnych miejscach w sieci nie dosłyszą, mają kłopot z umiejętnością analizy słyszanych słów tudzież chcą słyszeć to, czego nie ma?" pisał.