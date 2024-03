Fala zwolnień w TVP. Kolejne dwa znane nazwiska usunięte z listy płac

Kilka nazwisk od dawna nie pojawiało się na antenach TVP i było wiadome, że raczej nie wrócą już do prowadzenia programów. To m.in. Tomasz Ziemiec czy Marta Kielczyk, którzy dopiero teraz, w marcu, oficjalnie rozstali się z pracodawcą. Dołączają do nich Jan Korab i Maksymilian Maszenda.