"Fakty" punktują rząd. Rewanż za ataki na stację

W reportażu "Faktów" przywołano też inne przykłady z ostatnich tygodni na to, że rządzący nie stosują się do zasad, które sami ustalają.

- Z tym bólem aż głupio zestawiać i komentować to - przekazał widzom Sobieniowski, pokazując jednocześnie zdjęcia premiera Morawieckiego z restauracji.

- Pan premier został przez swoje zaplecze źle poinformowany. Chciałbym za to przeprosić. Premier nie miał świadomości, że to zalecenie ma charakter obowiązujący - powiedział Mueller. Sytuację skomentował również w Radiu Zet wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. - Premier nie złamał przepisów prawa, to zalecenie, a nie nakaz - skomentował.