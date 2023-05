"Fakty" pokazały paski "Wiadomości". To reakcja na pismo biskupów

- Apelują też, by unikać pokusy bezwzględnego dyskredytowania oponentów - mówił Kraśko, zapowiadając reportaż Katarzyny Kolendy-Zaleskiej. Dziennikarka zwróciła w swoim materiale uwagę, że "biskupi po raz pierwszy apelują też do mediów, by nie budowały upartyjnionego, jednostronnego obrazu Polski".