"Fakty" bezlitosne dla TVP. "Rządowa telewizja pokazuje coś takiego za 3 mld zł rocznie"

- Tytuł miał nie być żartem i nie jest nawiązaniem do rządowej misji Mateusza Morawieckiego - skwitował dziennikarz "Faktów", gdy na ekranie pojawił się tytuł programu "Jak oni kłamią". W TVP Info zaczęto go nadawać krótko przed wyborami, by "prostować kłamstwa, niedopowiedzenia i manipulacje TVN".