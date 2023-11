Wcześniej robił to za karę. Teraz Skórzyński powraca do skoków narciarskich

Dla wspomnianego wyżej Skórzyńskiego jest to swoisty powrót do obowiązków, które wykonywał po aferze z września 2021 r. Prezenter TVN został wówczas zawieszony po tym, jak wyciekły maile z prywatnej skrzynki Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wynikało z nich, że Skórzyński przynajmniej dwukrotnie mu doradzał. Skórzyński zaprzeczył tym doniesieniem, ale stacja była nieubłagana i odcięła go od pracy - przestał pracować jako reporter "Faktów". Zrezygnowano także z jego programu "Sprawdza"".