Ewelina Kopic była gwiazdą TVP. Po latach wyznała prawdę o swojej nieuleczalnej chorobie. Co robi teraz?

Po odejściu z telewizji Kopic poświęciła się pracy swojej firmy - Kopic Event i portalu "Dobrze być sobą", który założyła z myślą o pomocy kobietom po wypadkach i chorobach. Wiele razy składano jej propozycję powrotu na mały ekran, za każdym razem jednak odmawiała. Wyznała na Facebooku: "Dzisiejsza telewizja chyba nie jest miejscem, w którym ja mogłabym pracować. Nie jestem celebrytką, nigdy nie byłam i nigdy nie będę. Nie potrafię się sprzedawać i bywać, a dziś tak trzeba. W pewnym momencie stwierdziłam, że jeśli nie ma znaczenia to, co robisz, bo ważniejsze są towarzysko-biznesowe układy i wszechobecny lans, to pora znaleźć sobie inną niszę".