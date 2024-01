Ewa z "Rolnik szuka żony" zaśpiewała. Ale nie porwała

Ewa zawróciła w głowie Waldkowi w 10. sezonie "Rolnik szuka żony". Ich związek nie dotrwał jednak do finału, rozstali się pełni wzajemnych żalów. Mężczyzna zarzucał sympatii, że jest nieczuła i jedyne, co miała mu do zaoferowania to rozmowa. Z kolei Ewa skarżyła się na niechętny stosunek rodziców Waldka i jego gwałtowny charakter. Ostatecznie rolnik związał się z Dorotą, którą wcześniej odrzucił, a wobec Ewy stał się jeszcze bardziej krytyczny.