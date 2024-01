Fani "Rolnika" atakują mamę Waldemara. W jej obronie stanęła Dorota

"Nie przypominam sobie, by Waldka mama powiedziała coś złego na temat Ewy tylko wręcz odwrotnie zrobiła na niej dobre wrażenie, bo z tego co pamiętasz, powiedziała do męża Ewa "najfajniejsza i sympatyczna dziewczyna". Więc nie rozumiem, o co tu burza, że rodzice wybierają, a przez 2 miesięcy bycie ze sobą jest człowiek w stanie zobaczyć, jaki 2 człowiek jest i czy patrzą w tym samym kierunku :) Ja osobiście cenię Ewę jako kobietę człowieka i też ją rozumiem, a przede wszystkim szanuję i proszę mi tu nie zarzucać, że jestem nieszczerą lub nie byłam szczera wobec niej czy miałam jakieś złe zamiary co do Ewy" - odpowiedziała internautce Dorota.