Ewa Wanat przeprosiła swoich pracowników za to, że na nich krzyczała. Tłumaczy, dlaczego to zrobiła

- Pamiętam, ale zaznaczam, że to nie dlatego sama krzyczałam na swoich podwładnych. Pewnego dnia – a było to na początku mojej pracy w Toku – dostałam telefon od Adama Michnika, który zresztą nie był moim szefem. No ale wiadomo, autorytet. Wrzeszczał na mnie. Już nie kojarzę, o co chodziło. Byłam tym strasznie roztrzęsiona, ale nie postrzegałam tego wtedy jako czegoś niewłaściwego. Wszyscy wiedzieli, że Michnik się drze.