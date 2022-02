Ewa Wanat reaguje na historie o mobbingu. "Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie"

Korwin Piotrowska udzieliła też kilku wywiadów, w których zaznacza, że czasy milczenia już za nami i wiele osób, które mobbingowały swoich podwładnych czy studentów, mogą nawet trafić do sądu. - Pojawiają się konkretne nazwiska, przypadki. Ludzie nie zważają na to, że sprawa może trafić do sądu. Myślę, że coś w nich pękło - mówiła dziennikarka w rozmowie z Wirtualnymi Mediami. Zareagować postanowiła Ewa Wanat, była redaktor naczelna TOK FM.