Ewa Chodakowska nie chce być mamą i mówi o tym wprost. Dla niektórych to nie do pomyślenia. "Jesteś wybrakowana"

Ewa Chodakowska w lutym skończy 42 lata. Od 11 jest żoną Lefterisa Kavoukisa. Zakochani razem żyją i pracują, mieszkają to w Polsce, to w Grecji, gdzie też mają dom. Specjalistka od fitnessu, która od dawna jest konkurencją dla Anny Lewandowskiej, zbudowała swoje sportowe imperium, a od niedawna jest ekspertką w programie "Razem odNowa". W tym dość kontrowersyjnym show doradza parom, które dotknął kryzys, jak wrócić do dawnej formy, jak zrzucić zbędne kilogramy i znów cieszyć się życiem we dwójkę.