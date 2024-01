"Razem odNowa": O tym, że spotyka się z inną, dowiedziała się przypadkiem. Mąż twierdzi, że to tylko flirt

W piątym odcinku programu "Razem odNowa" Ewa Chodakowska i Joanna Krupa odwiedziły parę z Wierzbicy, która po 20 latach małżeństwa straciła dawny płomień. Szybko okazało się, że to nie wygląd jest największym problemem w związku Elwiry i Marcina, a obustronny brak zaufania. Ona przyłapała go niegdyś na zdradzie, ale paradoksalnie to on jest o żonę przesadnie zazdrosny. Dokąd ich to zaprowadziło?