Wzruszająca scena. Słowa Ewy Bem ściskały gardło

Festiwal Top Of The Top zakończył się koncertem, uświetniającym 20-lecie stacji TVN24. Publiczność oglądała występy m.in. Sylwii Grzeszczak, Kasi Nosowskiej, Kayah i Viki Gabor. Był to wieczór pełen docinek w stronę polityków PiS, Kukiza i TVP. Dziennikarze i prezenterzy zbytnio się nie hamowali, nawiązując do różnych politycznych sytuacji z ostatnich dni. Ale nie zabrakło też muzyki.