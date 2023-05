Eurowizja nie dla dzieci. TVP podniosła kategorię wiekową

Jeszcze rok temu Eurowizja była nadawana przez Telewizję Polską z oznaczeniem "12" w rogu ekranu. Treści adresowana do małoletnich w tej kategorii wiekowej nie powinny zawierać scen lub treści pokazujących "patologiczne formy współżycia społecznego, sprowadzających wizję świata społecznego do przemocy, zachowań seksualnych lub erotyki" itp. W tym roku TVP podwyższyła transmisjom koncertów Eurowizji kategorię wiekową do "16". Bez wskazania konkretnych treści, które mogłyby być nieodpowiednie dla młodszych widzów.