Tyle będziesz musiał płacić w 2024 r. Opłata dla "każdego" Polaka

Przypomnijmy, że od 1 stycznia jest ona wyższa niż w 2022 r. Posiadacze zarejestrowanego odbiornika radiowego muszą płacić co miesiąc 8,70 zł (7,50 zł w 2022). Posiadanie telewizora gotowego do odbioru zobowiązuje do płacenia 27,30 zł/miesiąc, czyli o 2,80 zł więcej niż do grudnia 2022.