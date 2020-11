Oglądały ją miliony widzów. Trenerka zdradza, jak dziewczynka poradziła sobie z nerwami

Dla 10-letniej reprezentantki Polski, Ali Tracz to był wyjątkowo intensywny weekend. Dziewczynka, która zaprezentowała widzom utwór "I'm Still Standing", zajęła ostatecznie 9. miejsce w tegorocznym konkursie piosenki Eurowizji junior. Zwyciężczynią została pochodząca z Francji Valentina, która dała bajkowo-cukierkowe show. Dla 10-letniej reprezentantki Polski, podobnie jak innych małych artystów z 12 krajów Europy, niedzielny finał był wielkim wydarzeniem. Wiązała się z nim nie tylko radość i ekscytacja, ale i stres.

O tym, jak dziewczynka poradziła sobie z nerwami, i jak wyglądały przygotowania do występu, zdradzili w rozmowie z "Faktem" jej trenerzy. Według ich zapewnień, stres towarzyszył przede wszystkim opiekunom Alicji, a nie jej samej.

– Ala cały czas była z dzieciakami z Egurrola Dance Studio, miała rówieśników wokół siebie i była w swoim żywiole. Nie zauważyłam, żeby to nadmiernie przeżywała. Ona przyzwyczaiła się już do występów i podchodzi do tego na luzie. Chyba bardziej stresowali się jej rodzice i ja oraz drugi trener wokalny Adam Czapla – mówi gazecie trenerka wokalna dziewczynki Agnieszka Wiechnik.