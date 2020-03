Eurowizja 2020 pod znakiem zapytania. "Jest za wcześnie, by decydować o odwołaniu"

Na stronie Eurowizji trwa odliczanie do 65. edycji konkursu, który w obliczu pandemii koronawirusa stanął pod znakiem zapytania. Impreza ma się rozpocząć za 57 dni, ale organizatorzy przygotowali sześć możliwych scenariuszy działania.

W Polsce i na świecie z powodu koronawirusa odwołuje się festiwale i koncerty, zamykane są kina, teatry, muzea i inne obiekty kulturalne. Nie wiadomo, czy sytuacja ulegnie poprawie w ciągu najbliższych kilku tygodni, czy miesięcy. Europejska Unia Nadawców (EBU) nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie Konkursu Piosenki Eurowizji. Planowo ma się on odbyć 12-16 maja w Rotterdamie.

Do Eurowizji 2020 zostały 57 dni i prace idą zgodnie z planem. Said Kasmi, holenderski radca ds. edukacji, kultury i turystyki, powiedział, że organizatorzy dają sobie czas do połowy kwietnia z podjęciem ostatecznej decyzji o kształcie imprezy lub jej całkowitym odwołaniu.