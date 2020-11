Obejrzałam Eurowizję Junior z 4,5-latką. Córka od razu wiedziała, kto wygra

Moja 4,5-letnia córka żyła finałem Eurowizji Junior od kilku dni. Powodów jest co najmniej kilka. Zosia uwielbia tańczyć i śpiewać, jest fanką zwyciężczyni zeszłorocznej edycji konkursu, Viki Gabor oraz cieszy się, gdy może typować zwycięzców w przeróżnych zmaganiach. Nie było zatem mowy o tym, by 29 listopada o godzinie 17 w naszym domu działo się cokolwiek innego niż oglądanie Eurowizji Junior na TVP.

Co prawda Alicja Tracz zajęła dopiero 9 miejsce, ale Francja i Kazachstan stanęły na dwóch najwyższych stopniach podium. Przypadek? Nie sądzę. Konkurs dla uzdolnionych, śpiewających dzieci oglądają przede wszystkim najmłodsi, którzy marzą o zostaniu piosenkarzem czy piosenkarką i występach na scenie z mikrofonem. A to co najwyraźniej do nich trafia, to nie tylko głos (bo tego nie można odmówić żadnemu z uczestników), ale przede wszystkim pozytywny przekaz, kolorowa, bajkowa oprawa i zabawa.