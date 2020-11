Eurowizja Junior 2020: czy Ala Tracz ma szansę na wygraną? Jej piosenka najbardziej popularna

Alicja Tracz już niebawem będzie reprezentować Polskę w nadchodzącym konkursie Eurowizji Junior. Poprzeczka stoi wysoko, bo dwie poprzednie edycje wygrały kolejno Roksana Węgiel i Viki Gabor . Ale wygrana trzy razy z rzędu wydaje się w zasadzie niemożliwa, więc chyba nikt nie będzie rozżalony, jeśli tym razem wygra młody artysta z innego kraju. Mimo to szanse Tracz nie są aż tak nikłe, jak mogłoby się wydawać.

W ubiegłym roku Viki Gabor zaprezentowała taneczną, łatwo wpadającą w ucho piosenkę, która z miejsca stała się hitem. Jeszcze przed wygraną Gabor internauci pokochali "Superhero". Piosenka, wraz z innymi konkursowymi piosenkami, trafiła przed finałem do serwisu YouTube. Jeszcze zanim Gabor wygrała, piosenka miała niemal 2 mln odtworzeń i była niekwestionowanym faworytem. Utwory pozostałych uczestników zostały daleko w tyle jeśli chodzi o wyświetlenia.

Piosenka "I'll Be Standing", którą podczas finału Eurowizji usłyszymy w wykonaniu Alicji Tracz , od 23 października, wraz z innymi konkursowymi piosenkami, jest dostępna na kanale Eurowizji Junior. Okazuje się, że i tym razem to polska reprezentantka ma najwięcej wyświetleń – ponad 930 tys. Zdobyła też rekordową ilość polubieni - 28 tys.

Za nią plasuje się Hiszpania, z wynikiem 610 tys. wyświetleń. Choć to o 1/3 mniej od polskiej, piosenka zdobyła 27 tys. polubień. Piosenka z Francji ma obecnie 488 tys. wyświetleń i 11 tys. polubień. Niemcy mają 229 tys. a Białoruś 227 tys. wyświetleń. Pozostałych 7 piosenek ma mniej niż 200 tys. wyświetleń.

Te 930 tys. wyświetleń piosenki Alicji Tracz to zarówno fani 10-latki z Polski, jak i zadziwieni polskimi sukcesami na Eurowizji Junior widzowie z innych krajów. Pod piosenką posypały się komentarze polskich fanów: "Jak tak dalej pójdzie to w 2021 zabronią nam brać udziału", "Dla mnie już jest zwyciężczynią nawet jeśli nie uda się wygrać na eurowizji. Bardzo fajna piosenka wykonanie i życzę wspaniałej kariery".

Ale odezwali się też zagraniczni internauci: "Nie wierzę, że Polska znowu chce to zrobić!", "Proszę, Polsko, przestań wygrywać co roku! Kocham tę piosenkę. Powodzenia z Hiszpanii", "Polska jest niesamowita na konkursie Eurowizji Junior. Znowu wygracie i będę na was głosować".