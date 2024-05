Eurowizja 2024. Wielka Brytania dostała zero punktów od telewidzów

34-latek działa prężnie w branży muzycznej od 2010 r., gdy dołączył do zespołu Years & Years. W 2015 r. wydał hitowy singiel "King" i zdobył nagrodę BBC Sound of 2015. Oprócz tego Olly Alexander jest wziętym aktorem, znanym z takich seriali jak "Dziewczyny" czy "Bo to grzech", za który dostał prestiżową nagrodę BAFTA.