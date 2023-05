Eurowizja 2023. Zszokowali komicznym show. Po występie Chorwatów w sieci zrobiło się gorąco

Po ich występie w sieci zawrzało. Dość powiedzieć jednak, że ich show spolaryzowało eurowizyjną widownię. "Co to do cholery było?", "To było tak straszne, zastanawiam się, czemu wybrali akurat tę piosenkę", "Nadal nie wiem, co tam się stało" - pisali ci wyraźnie skonsternowani performansem Chorwatów. Znaczna część doceniła jednak szalone show. "Kiedy pytają, dlaczego lubię Eurowizję, to właśnie dlatego", . "A ja uważam, że to jedynie satyra. Uwielbiam ich", "To było chaotyczne, ale też świetne", "To było tak śmieszne, mam nadzieję, że wygrają" - komentują.