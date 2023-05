Eurowizja 2023. Blanka ma szczęście, że dziś nie występuje. Pierwszy półfinał to grupa śmierci

Norweska walkiria

Choć osobiście trudno mi w to uwierzyć, wśród faworytów członków OGAE i bukmacherów znalazła się też Alessandra z piosenką "Queen of Kings". Ta patetyczna i dość staroświecka ballada to przede wszystkim popis wokalny doskonałej technicznie reprezentantki Norwegii. Nie ma tam jednak nic zaskakującego i nowatorskiego. Takich utworów słyszeliśmy na Eurowizji setki.