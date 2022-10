Eurowizja 2023 odbędzie się w Anglii. Faworyt przegrał na ostatniej prostej

Eurowizję 2022 wygrał ukraiński zespół Kalush Orchestra. Zgodnie z tradycją, to zwycięzcy powinni organizować u siebie kolejny finał. Choć koncerty odbędą się dopiero w maju 2023 r. i do tego czasu sytuacja w Ukrainie może się diametralnie zmienić, Europejska Unia Nadawców (EBU) nie podjęła jednak ryzyka i przeniosła finał do Wielkiej Brytanii.