Eurowizja 2023. Jakie szanse na wygraną ma Blanka? Magda Tul komentuje. Jej samej w konkursie nie poszło najlepiej

- Uważam, że każdy ma prawo do swoich pięciu minut. Nikt też nie ma prawa oceniać tego w kontekście, że się komuś coś należy, a innemu nie. Uważam, że ludzie, którzy psują Blance ten moment, zachowują się w sposób nieodpowiedni, zazdroszczący. [...] To, że udostępniano wiadomości o przekrętach z głosowaniem, rozsiało falę hejtu na resztę dzieciaków, głównie nastolatków. Sama mam dzieci i widzę, co się dzieje w internecie. Jak bardzo się tam karmią hejtem do Blanki. To jest chore. To wyszło spod kontroli - podkreśliła Tul.