Duża zmiana w głosowaniu na Eurowizji. Wszystko w półfinałach w rękach widzów

Dodatkowo, po raz pierwszy w historii na wybór zwycięzcy Eurowizji będą mieć wpływ także fani konkursu z całego świata. Będą mogli oddać głos na swojego faworyta w internecie przy użyciu lokalnych kart kredytowych. Zdaniem organizatorów ma to wzmocnić głos widowni, a także podkreślić popularność konkursu na całym świecie. W obu półfinałach i finale wyniki głosowania spoza państw uczestniczących będą określane mianem Rest of the world, czyli Reszty Świata.