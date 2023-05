Eurowizja 2023. Ekspertka oceniła występ Blanki. Mówi, jakie ma szanse w finale

W sieci mnożą się komentarze po występie Polki i tym razem trudno szukać hejtu pod jej adresem. Widzowie i internauci komplementują to, co zrobiła w Liverpoolu, a sieć zalewają memy, w których już porównywana jest do najbardziej znanych Polaków. Nie brakuje też komentarzy ekspertów.