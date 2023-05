Eurowizja 2023. Tak Polacy reagują na awans Blanki. Po hejcie nie ma już śladu

"Myślę ze to przez to ze Blanka miała najciekawszy występ", "Jestem dumny, że mnie i mój kraj reprezentuje Blanka", "Blanka kocham cię", "Dziękuję Blanka, że wystąpiłaś zamiast tego piskliwego beztalencia Jana, koniec z kompromitacjami Polski na Eurowizji" - to tylko mały wycinek reakcji na zwycięstwo Polski.