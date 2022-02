Eurowizja 2022. Wiemy, kto będzie wybierał polskiego reprezentanta

Nie wszyscy kandydaci do Eurowizji zaprezentowali już swoje piosenki. Po ostatnim zamieszaniu z utworem Krystiana Ochmana to właśnie on, a nie ulubienica TVP Daria z kawałkiem "Paranoia" jest typowany na faworyta przez zagranicznych bukmacherów. Nie tylko, jeśli chodzi o polską preselekcję, ale o wygranie całego konkursu.