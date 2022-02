"Polska wygra Eurowizję". Zagraniczni bukmacherzy dają nam największe szanse

Dotychczas liderką w krajowych rankingach była Daria, która ze swoim przebojem "Paranoid" występowała w "You Can Dance – nowa generacja" i na "Sylwestrze Marzeń" w Zakopanem. Zdaniem zagranicznych bukmacherów to jednak nie ona przyniesie zwycięstwo Polsce. Przewidywana wygrana jest bowiem związana z przeciekiem, do jakiego doszło w związku z występem Krystiana Ochmana.