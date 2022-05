Eurowizja 2022. Przez prezencję sceniczną Ochman przegra? Specjalistka wyjaśnia

Zaczęto zatem kombinować. Półfinałowy występ Polaka był przeładowany efektami specjalnymi, dorzucono tancerki i nieco podrasowano klasyczny garnitur: dodano połyskującą obrożę, ciężkie buty i zszywki na klapach marynarki. Mimo to wielu uważa, że Krystian Ochman wciąż prezentował się za skromnie. Czy pstrokaty wygląd do przepustka do finału?