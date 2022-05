Eurowizja 2022. Jak poradzi sobie Krystian Ochman? Zobaczcie relację z drugiego półfinału

Circus Mircus to numer 5 Eurowizji 2022. Artyści związani z grupą ukrywają się pod maskami. "Lock Me In" to utwór, który na pewno znajdzie wielu fanów. - Make love, not war - powiedział wokalista z Gruzji tuż po występie. To pierwsze (bardzo małe, ale jednak) nawiązanie, które można odnieść do sytuacji rosyjsko-ukraińskiej.