Emocje wzięły górę. Poseł PO wyprowadził Rachonia z równowagi

- Jestem trochę starszy od pana - powiedział 60-letni Grabczuk do 43-letniego Rachonia. - Czasami, kiedy oglądałem konferencję Urbana, to, przepraszam za określenie, rzygać się chciało. I nie będę bronił Jerzego Urbana. Natomiast jeśli państwo zastanowicie się dokładnie, czy takie powinny być media publiczne, które dzisiaj są w Polsce? To, co wy robicie, np. z Donaldem Tuskiem. To, co wy robiliście w kampanii wyborczej z Rafałem Trzaskowskim... - mówił gość programu.