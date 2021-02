Oglądała transmisję na żywo, gdy padło jej nazwisko. Filmik to teraz hit

Emma Corrin szturmem zyskała międzynarodową sławę za sprawą roli młodej księżnej Diany w 4. sezonie serialu Netfliksa "The Crown". Dla 25-latki był to poważny, filmowy debiut. Choć głosy o jej roli są podzielone, Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej postanowiło wyróżnić Corrin nominacją do Złotych Globów za główną rolę żeńską w serialu dramatycznym.