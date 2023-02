Elżbieta z "Rolnik szuka żony" wciąż nie otrząsnęła się po związku z Markiem. Smutne słowa

Rolniczka zadurzyła się w mężczyźnie, ich wspólny wyjazd w jednym z ostatnich odcinków "Rolnik szuka żony" pełen był romantycznych wyznań i uniesień. Niestety w finałowym odcinku uczestniczka programu zaskoczyła wszystkich i powiedziała, że między Markiem i nią to koniec. Okazał się innym mężczyzną, niż myślała. Ponoć posunął się nawet do bardzo niewybrednych komentarzy na temat jej wyglądu. To był bolesny koniec czegoś, co mogło być piękne i wartościowe.