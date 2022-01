Elżbieta z "Rolnik szuka żony" planowała wspólną przyszłość z Markiem. "Może domek sobie postawimy"

Jeszcze kilka miesięcy temu, gdy kamery programu TVP "Rolnik szuka żony" towarzyszyły Elżbiecie i Markowi, wydawało się, że czeka ich piękna, wspólna przyszłość. Kobieta szybko zadurzyła się w mężczyźnie, a i on nie krył swoich uczuć. Mimo to w finale pojawili się już osobno. Rolniczka zdradziła, że Marek przestał się nią interesować, a nawet krytycznie oceniał jej wygląd, nakłaniając ją do zastosowania botoksu.