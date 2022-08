Elżbieta Jaworowicz miała burzliwe życie miłosne. Dziś żałuje jednego

Elżbieta Jaworowicz jest obecna w telewizji od blisko 50 lat, ale ostatnio zrobiło się o niej szczególnie głośno. Wszystko przez kuriozalne występy w jej programie "Sprawa dla reportera". Trudno w to uwierzyć, ale Jaworowicz prowadzi go od niemal czterech dekad. Przez te wszystkie lata dziennikarka bardzo dbała o swoją prywatność. I do dziś np. nie wiadomo, kto był jej pierwszym mężem.