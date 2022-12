Ellen DeGeneres nie kryła rozpaczy. "To nie będą wesołe święta"

Stephen "tWitch" Boss dał się poznać w show-biznesie w 2008 r. jako uczestnik tanecznego show "So You Think You Can Dance" ("You Can Dance – Po prostu tańcz" to polska wersja tamtego programu). Później zaczął rozwijać swoją karierę jako DJ. Przed dołączeniem do zespołu Ellen prowadził wiele imprez i wystąpił w filmie "Magic Mike XXL".