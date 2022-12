Śmierć Stephena Bossa. Nic nie zapowiadało tej tragedii

Informacja o śmierci Stephena "tWitch" Bossa obiegła amerykańskie media we wtorek wieczorem polskiego czasu. Tancerz i producent wykonawczy programu "The Ellen DeGeneres Show" został znaleziony martwy w pokoju hotelowym w Los Angeles, gdzie jak podaje portal TMZ, powołując się na policyjne źródło, oddał samobójczy strzał. Wiadomo, że żona Bossa, Allison Holker, niedługo przed jego śmiercią zgłosiła policji niepokojące zachowanie męża, który wyszedł z domu bez samochodu, co rzekomo wcześniej mu się nie zdarzyło.