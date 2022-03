"Nagość i seks jest w porządku". Pasuje do mrocznego kontekstu

W programie "The Ellen DeGeneres Show" Elordi stwierdził, że nagość i seks w "Euforii" jest w porządku, ponieważ pasuje do kontekstu mrocznego serialu. Pochodzący z Australii aktor zdradził, że w poprzednich produkcjach, w których wystąpił, często proszono go, aby ściągnął koszulę przed kamerą, tylko po to, aby pokazać kawałek nagiego ciała. - Czułem się wówczas, jakbym był manekinem na wystawie w centrum handlowym - wspomina.