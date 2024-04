Ella Purnel z "Fallout" przeszła intensywny trening. Na planie czekał ją morderczy wysiłek

- Bardzo tego chciałam. Chciałam zmierzyć się z wyzwaniem i zdobyć doświadczenie. Poza tym Jonah (Nolan, producent wykonawczy serialu - red.) lubi robić wiele rzeczy tak realistycznie, jak to tylko możliwe. Tak właściwie to jest bardzo mało green screena, bardzo mało CGI [...]. To samo dotyczy kaskaderów. Byłam trochę zdenerwowana na samym początku. Wiedziałam, że będzie to trudna rola z sekwencjami akcji - wyznała aktorka.