Aktor o roli Ghula w "Fallout". W założeniu miał być "sexy"

- Tak wiele z tej pracy wykonano za mnie, zanim pojawiły się kamery. Naprawdę musiałem zrozumieć, kim był Cooper Howard i jaki był jego świat, po to aby zrozumieć, co stracił Ghul. I jaki to ból, jak to jest nosić to w sobie przez 200 lat – i co cię motywuje, aby iść do przodu. Bo to jest decyzja. On każdego dnia decyduje się iść dalej, a to wiele mówi o nim. Dużą frajdą – choć wymagało to dużego wkładu pracy – było decydowanie o tym, jakie są podobieństwa między tymi dwiema osobami, jak są one połączone w czasie i jakie są różnice. Cóż, różnice są dość oczywiste – brak człowieczeństwa - wyznał Goggins.