Elisabeth Duda zyskała sympatię widzów w "Europa da się lubić". Wiemy, czym zajmuje się dziś

Elisabeth urodziła się i wychowała we Francji, skąd pochodzi jej tata, ale na studia przyleciała do Polski, skąd pochodzi jej mama. Ukończyła PWSFTviT w Łodzi. Początkowo chciała zdawać na wydział operatorski, ale ostatecznie wybrała aktorską ścieżkę. Co ciekawe, pierwszą zagraniczną absolwentką w historii tej szkoły. Kariery zawodowej, mimo sporej rozpoznawalności, nie związała z Polską.