Ekspertka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skrytykowała Tomasza. Mówi, czego nie powinien robić

- Można w związku motywować się do pozytywnych zmian, pod warunkiem, że nie jest to na siłę i wbrew drugiej osobie. Ważne też, w jaki sposób to robimy. Tomek nie porozmawiał z Julią, czego ona chce, czy dobrze się sama ze sobą czuje, w zamian za to narzucił jej, co powinna zrobić. Z moich informacji wynika, że Julia dobrze czuje się ze swoją wagą i wyglądem - dodała pani psycholog.