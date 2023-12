Ekspert o sytuacji w siedzibie TVP. "Policja ma prawo działać"

Sytuacja jest dynamiczna. We wtorek, 19 grudnia 2023 r. o godz. 22:00 Sejm przyjął uchwałę ws. mediów publicznych, która miała dać początek zmianom w Telewizji Polskiej, Polskiej Agencji Prasowej i Polskim Radiu. W związku z tym wielu z najważniejszych polityków dotychczas rządzącej partii PiS udało się do siedziby TVP na ul. Woronicza w Warszawie, aby protestować przejęcie mediów przez nową władzę. Od tego czasu w gmachu trwają dyżury posłów, a pod siedzibami co jakiś czas gromadzą się grupki protestujących.