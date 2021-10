"Ekler". Będzie skandal? Tańczący księża i zakonnice w teledysku Skiby

"Elitarna to zabawa, proboszcz wszystkich wyspowiada" - śpiewa Skiba w teledysku, który jest kolejną zapowiedzią serialu "Ekler". Pierwszy zwiastun produkcji trafił do sieci pod koniec września. "Ekler", w którym zobaczymy m.in. Aleksandrę Szwed w roli zakonnicy i Rafała Rutkowskiego w roli księdza, ma być pierwszym polski serialem satyroklerycznym. Co znaczy, że będzie bezpośrednio uderzał w przywary polskiego Kościoła, uderzał w hierarchów - ich zachowanie i mariaż z polityką. Twórcy komentują, że kopalnią inspiracji była Telewizja Trwam.