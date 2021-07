Egurrola będzie oceniał młodych tancerzy. "Wiem, jak pracować z dziećmi"

- To z pewnością nowa jakość, ale w tym programie najważniejsze są same dzieci: niesamowite, szczere, oddane, ufne. Dla nas, jurorów, to ogromne wyzwanie, bo trzeba z nimi rozmawiać tak, by ich nie skrzywdzić i nie podcinać skrzydeł, tylko dać siłę i zainspirować do pracy i dalszego doskonalenia się w tańcu. Dlatego bardzo dużą wagę przywiązuję do ocen. One nigdy nie są przypadkowe czy niewyjaśnione – powiedział "Super Expressowi".